Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Online Bağış Sayfası

Bağışınızla ilgili bir açıklama eklemek isterseniz, buraya yazabilirsiniz.... Ör:Kurban Bağışı yada Ürün Sponsorluk Katkısı
Any information you want to add regarding to your donation. Ex: Sponsorship etc.
Eğer ki yukarıda "KSV Umut Kartı - Sevgi" seçeneğini işaretlemişseniz;
lütfen açıklama kısmında kartın ulaşmasını istediğiniz kişinin e-posta adresini belirtiniz.
Eğer kartı siz ulaştırmak isterseniz lütfen sizin e-posta adresinizi belirtiniz.
Daha fazla bilgi ve yardım için lütfen bizlere +90 (542) 850 8700 veya +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ulaşınız.